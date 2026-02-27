Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев: Помня само червения светофар

Помня само червения светофар, нищо друго. След това се събудих в болница, разказа по Нова тв 66-годишният шофьор от градския транспорт Стефан Петров. На 15 август в него се вряза автомобила на 21-годишен шофьор с близо 200 км/ч и уби лекаря Иса Али.

Събудих се след 10 дни в реанимацията. Бях забравил имената на близките си. Счупени 9 ребра, притиснат бял дроб, скъсани сухожилия на ръката. Целия бях в кабели и маркучи. Сестрите си говореха, че цял живот ще остана на памперси.

Още не може да спи на легло, а на легло заради болките. След като го изписват вижда клип от катастрофата. Осъзнавам, че живея втори живот.