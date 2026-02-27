19 са пострадали катастрофи в страната през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са пострадали 19 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 15, пише БТА.

В София са регистрирани 33 леки катастрофи без ранени и загинали.

От началото на месеца са станали 364 катастрофи с 24 загинали и 460 ранени. От началото на годината катастрофите са 779, загинали са 60, а ранени – 973.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с пет повече загинали участници в движението по пътищата.