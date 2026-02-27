ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето в планините е подходящо за туризъм

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22369565 www.24chasa.bg

19 са пострадали катастрофи в страната през изминалото денонощие

2196
При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са пострадали 19 души Снимка: Pixabay

При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са пострадали 19 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 15, пише БТА.

В София са регистрирани 33 леки катастрофи без ранени и загинали.

От началото на месеца са станали 364 катастрофи с 24 загинали и 460 ранени. От началото на годината катастрофите са 779, загинали са 60, а ранени – 973.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с пет повече загинали участници в движението по пътищата.

При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са пострадали 19 души Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание