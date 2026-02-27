"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Потушени са 67 пожара в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), пише БТА.

Пожарните екипи са реагирали на 103 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 15 пожара, от които осем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 52 от пожарите.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 24 при оказване на техническа помощ.

Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.