ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето в планините е подходящо за туризъм

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22369591 www.24chasa.bg

Потушени са 67 пожара в страната през последното денонощие

2068
Потушени са 67 пожара в страната през последното денонощие Снимка: Pixabay

Потушени са 67 пожара в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), пише БТА.

Пожарните екипи са реагирали на 103 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 15 пожара, от които осем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 52 от пожарите.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 24 при оказване на техническа помощ.

Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Потушени са 67 пожара в страната през последното денонощие Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание