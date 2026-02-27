Бившият зам.-министър на МВР Стефан Балабанов стана дипломат в Киев

"От няколко дни съм в Киев-Украйна в посолството на Република България. Изпълнявам функциите на първи секретар-завеждащ консулска служба. Привет от красивия украински град! Тук не е толкова страшно, както го описват". Така Стефан Балабанов, бивш зам.-министър на вътрешните работи, бивш областен координатор на ВМРО в Пазарджик и бивш шеф на Районното управление на МВР в гр. Пещера оповести за новата си дипломатическа служба. Балабанов вече бе посланик в Украйна в периода 2003 - 2007 година.

Роденият и живеещ в Пещера Стефан Балабанов беше и зам.-министър на МВР, както и зам.-кмет в местната община. Завършил е УНСС - специалност "Външна търговия и международно право", както и магистратура "Икономика на отбраната и сигурността".