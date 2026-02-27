Протест срещу високите сметки за ток ще има днес в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протест срещу високите сметки за ток ще има в Пазарджик днес, 27 февруари 2026 г. Това съобщи Евгени Георгиев, организатор на събитието. Той е публикувал в социалната мрежа плакат за протеста.

От него става ясно, че протестното шествие е в петък от 18.00 ч. по улиците на Пазарджик.

През последния месец много абонати се ожалиха в групите в социалната мрежа от високи сметки за електрическа енергия. Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка, след като над 600 жалби бяха изпратени до националния омбудсман.