Бил Клинтън ще даде показания по случая Епстийн

Региони без граници
Протест срещу високите сметки за ток ще има днес в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

2668
Плакатът за протеста

Протест срещу високите сметки за ток ще има в Пазарджик днес,  27 февруари 2026 г. Това съобщи Евгени Георгиев, организатор на събитието. Той е публикувал в социалната мрежа плакат за протеста.

От него става ясно, че протестното шествие е в  петък от 18.00 ч. по улиците на Пазарджик.

През последния месец много абонати се ожалиха в групите в социалната мрежа от високи сметки за електрическа енергия. Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка, след като над 600 жалби бяха изпратени до националния омбудсман.

