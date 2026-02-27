Кметът на Сливен: Изпълнението на проекти се бави заради забавени плащания от държавата

Ремонтните дейности на Военния стадион в Сливен продължават, но с по-бавни темпове заради забавени разплащания от държавата. Това каза пред журналисти кметът на общината Стефан Радев.

Той припомни, че обектът е сред проектите, включени в Приложение 3 на държавния бюджет, по които има сериозно забавяне на плащанията. По думите му липсата на приет държавен бюджет в момента се отразява пряко върху изпълнението на тези обекти, предава БТА.

Радев добави, че общината е получила частично финансиране за ремонта на бул. „Цар Симеон", което ще позволи дейностите там да продължат по-интензивно. Осигурени са средства и за Военния стадион, както и за изграждането на физкултурни салони в две гимназии. Очаква се и частично плащане за водопровода в село Градско, който вече е изцяло изпълнен.

„Тези проекти се изпълняват при условие, че разплащането зависи от държавния бюджет, какъвто към момента няма, което респективно води до забавяне", посочи кметът.

По отношение на проблема с водоснабдяването в село Крушаре Радев уточни, че проектът е включен в приложението към бюджета, но към момента няма осигурено финансиране и не са започнали конкретни действия. Очаква се яснота при приемането на новия Закон за държавния бюджет и определянето на проектите, които ще бъдат включени в Приложение 3.

Кметът информира още, че проектът за подмяна и модернизация на осветлението на 11-те големи булеварда в Сливен е в напреднал етап на реализация. Забавяне е имало заради неблагоприятни метеорологични условия, но се очаква дейностите да приключат в срок.