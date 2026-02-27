Нарязаха гумите на коли с номера от провинцията в „Овча купел"

Автомобили в столичния квартал „Овча купел" осъмнаха с нарязани гуми. Посегателството е само на коли, чиито регистрационни номера не са софийски, съобщи Нова.

Една от потърпевшите на вандалския акт разказа, че е паркирала автомобила си в петък вечерта на обичайното за нея място.

„В петък вечерта към 20:30 ч. паркирах там, където паркирам по принцип. В събота сутринта се събудих със срязана гума. Обяснението ми е, че съм спряла на нечие чуждо място", казва Елеонора Миленова. Тя не е подала сигнал на телефон 112. Опасенията ѝ са, че утре може да се събуди отново с нарязана гума.

Друг от засегнатите се е обадил на телефон 112, но е получил отговор, че няма смисъл да звъни в полицията, след като не е видял и задържал нарушителя.