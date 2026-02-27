Гръмнал водопровод остави част от Асеновград отново без вода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към момента екипи са на място и работят по отстраняване на проблема

Нова авария на водопровод остави без вода части от Асеновград за пореден път тази седмица. Засегнати са районите около ул. "Брегова" и ул. "Васил Левски".

От водното дружество в Пловдив съобщиха, че повредата е заради водопровод, който е гръмнал в централната част на града. Към момента екипи са на място и работят по отстраняване на проблема.

От ВиК добавиха, че водоподаването в района на двете улици ще бъде възстановено след приключване на ремонтните дейности. Дотогава живеещите там ще останат с пресъхнали чешми.

Недоволството на местните жители расте и коментарите не закъсняха. "От 5 дни тази седмица - 4 дни сме без вода", пише Христина Стайкова. Друга жена съобщава, че вода няма от 5,30 часа тази сутрин.