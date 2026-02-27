ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Клинтън ще даде показания по случая Епстийн

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22369964 www.24chasa.bg

Задържаха за 72 ч. рецидивист, задигнал строителни машини от заведение

Дима Максимова

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Полицаи във Велико Търново разкриха кражба на строителни машини и инструменти от заведение в областния град. Посегателството е извършено в периода 19-23 февруари. Сигнал за случая е получен на 23 февруари, съобщиха от ОДМВР.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на кражбата е 34-годишен местен жител, известен на полицията и многократно осъждан.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. След доклад на материалите в прокуратурата е привлечен в качеството на обвиняем, мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

Полиция

