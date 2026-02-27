Задържаха за 72 ч. рецидивист, задигнал строителни машини от заведение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи във Велико Търново разкриха кражба на строителни машини и инструменти от заведение в областния град. Посегателството е извършено в периода 19-23 февруари. Сигнал за случая е получен на 23 февруари, съобщиха от ОДМВР.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на кражбата е 34-годишен местен жител, известен на полицията и многократно осъждан.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. След доклад на материалите в прокуратурата е привлечен в качеството на обвиняем, мярката му за задържане е удължена на 72 часа.