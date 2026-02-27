ДБ искат оставката на шефката на ВиК холдинга заради високите цени на водата

От "Демократична България" поискаха оставката на шефката на ВиК холдинга заради високите цени на водата.

"Тези дни основна тема стана цената на водата. Ние обяснихме на какво се дължи нейното покачване, и че то в никакъв случай не е работа на служебния кабинет, а на КЕВР, ВиК холдинга и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба, за да може да гръмне в ръцете на служебното правителство", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

"Може би не знаете, но тази жена е съпруга на Деньо Денев, шефа на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Оставката на Деньо Денев сме я поискали отдавна по много поводи", каза още Божанов.

Мотивите за оставката са "целият скандал с цените и покачването им". От ПП-ДБ имали информация, че това е станало със съдействието на ВиК холдинга в последните няколко месеца.

"За да не стават интриги, и да не се обяснява на хората, че служебното регионално министерство вдига цената на водата, да бъде сменена шефката на ВиК холдинга", обясни Божанов.

Той каза още, че цената на водата се определя именно от ВиК дружествата, докато пределната цена е определена от КЕВР.