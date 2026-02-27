ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Митничари задържаха над 15 000 нелегални опаковки ...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Пуснаха срещу 2000 евро гаранция шофьора от екшъна с отвличане във Велико Търново

Дима Максимова

Мярка за неотклонение «парична гаранция» в размер на 2000 евро е наложил Районен съд – Велико Търново на 25-годишен от Полски Тръмбеш. Срещу него се води досъдебно производство за отвличане.

Екшънът на спирка с натъпкан в кола мъж, който втрещи търновци, се разигра на 25 февруари. Около 18 ч. в полицейското управление в областния град е получен сигнал от местна жителка, че в района на автобусна спирка мъж е бил качен насила в лек автомобил.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че въпросният автомобил е управляван от 25-годишен от Полски Тръмбеш, установен е и потърпевшият - 29-годишен от Лясковец.

Похитеният е обяснил, че с 25-годишния мъж отдавна имат неуредени взаимоотношения и, след като му дал пари, бил свален от автомобила. 

По случая е започнато досъдебно производство.

