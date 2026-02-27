Община Русе представя дигитално възстановения облик на града от 30-те години на миналия век

Община Русе представя нов културно-образователен проект, който връща гражданите и гостите на града в една от най-ярките епохи от неговото развитие. Чрез шест образователни анимирани визуализации в 3D формат централната част на Русе оживява във вида си от около 1930 година – време, в което градът вече е утвърден като един от най-модерните и европейски изглеждащи градове в България и с основание носи прозвището „Малката Виена".

Проектът възстановява знакови обекти от градската среда, сред които емблематичното Градско казино – сграда, която днес вече не съществува, но е оставила траен отпечатък в паметта на поколения русенци. В дигитална среда отново заживява и Стъклената будка – символично място от централната градска част, както и оригиналният облик на Съдебната палата, пресъздадена чрез прецизен 3D модел. Специално внимание е отделено и на Градска градина с нейното оформление от 30-те години – с шадравана „Момчето с хидрата", Паметника на свободата, паметника на Любен Каравелов, характерната ограда, която днес липсва, както и различното разположение на зелените площи.

Чрез съвременни 3D технологии, визуални реконструкции и внимателно проучване на архивни източници, проектът представя трансформацията на Русе след Освобождението и неговото утвърждаване като търговски, културен и архитектурен център с подчертано европейски облик. Анимациите дават възможност историята да бъде преживяна по нов начин – визуално, емоционално и достъпно както за младата аудитория, така и за всички, които носят в сърцето си спомена за стария Русе.

Настоящата инициатива е първата стъпка към дългосрочна визия за създаване на цялостна дигитална възстановка на града от началото на XX век, която в бъдеще може да се развие в интерактивни приложения и виртуални разходки, превръщайки историческото наследство в живо и споделено преживяване. Проектът ще бъде широко популяризиран в официалните канали на Община Русе и в туристическия портал на Туристическия информационен център - Visit Ruse.