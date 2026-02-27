"ДПС-Ново начало" с писмо до Йотова заради отказа на Гюров да бъде изслушан в НС

Изпратих писмо на президента Илияна Йотова, с което ѝ обръщам внимание на това, което се разигра вчера в пленарната зала на Народното събрание. Премиерът Андрей Гюров отказа да се включи в събранието, да участва в изслушване, наруши конституцията и арогантно пренебрегна всички наши усилия да проведем разговор с него. Това каза зам.-шефката на "ДПС-Ново начало" Искра Михайлова в кулоарите на парламента.

Вчера премиерът Гюров така и не дойде в парламента, въпреки че трябваше да се включи в изслушването за американските самолети на летище "Васил Левски".

"Оттам нататък всичко е много динамично в България, следват и много други въпроси. Следва въпросът кой пое отговорността за това правителство, което очевидно е на ПП-ДБ. Смяната на областните управители го показва много ясно. Кой пое отговорността, че това правителство провежда реваншистка политика, изтъкана от скандали?", запита Михайлова.

"За каквото предупредихме, се случва всеки ден. ПП има всички министри, без един - този на МВР - Емил Дечев. Каква е уговорката за това назначение? Какво следва оттук? Кой носи отговорност за това, как се сменят областните управления? Кой носи отговорност за работата на МВР? Може би наистина стигаме вече до "наши избори, с наше МВР", помните го от един запис на ПП-ДБ", каза още тя.

"Ние предупредихме президентът Йотова, нейната отговорност е за правителство, което разиграва този сценарий", допълни зам.-шефката на ДПС-НН.