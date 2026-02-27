След гонка хванаха криминално проявен да кара с положителна проба за наркотици в село Мокрен

Задържаха криминално проявен да кара с положителна проба за наркотици в сливенското село Мокрен. В резултат на съвместните действия на полиция и жандармерия е задържан криминално проявен мъж на 32 години за неизпълнение на полицейско разпореждане и шофиране след употреба на забранени вещества, съобщиха от полицията.

Мъжът е засечен около 23,00 часа на 26 февруари в района на село Мокрен, при съвместна полицейска операция по пътна безопасност и установяване на системни нарушители на Закона за движение по пътищата. Управлявал е лек автомобил „Ауди А5".

Не е изпълнил полицейско разпореждане да спре, а е направил опит да осуети проверката. Автомобилът е спрян с помощни средства. Водачът е изпробван за употреба на наркотични вещества, като пробата е показала положителен резултат. При последвалите действия, в хода на които е включено и полицейско куче, в автомобила са намерени и иззети вещества, които са реагирали положително при полевият тест за наркотици.

Мъжът е отведен в районното управление в Котел и е задържан за 24 часа. По случая са образувани бързо и досъдебно производство.