Две коли се блъснаха на пътя между Стара Загора и Казанлък

Две коли се блъснаха на пътя между Стара Загора и Казанлък Снимка: Pixabay

На 26 февруари около 10:50 ч. на път I-5 в участъка от Стара Загора към Казанлък, при км 208+100, е настъпило пътнотранспортно произшествие, съобщиха от полицията.

По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил „Субару", управляван от 64-годишна жена, и лек автомобил „Фолксваген", управляван от 24-годишен мъж.

 На 84-годишна жена, пътничка в л.а.''Субару'', е била оказана медицинска помощ на място от екип на ФСМП и е била освободена. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Казанлък.

