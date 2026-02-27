Две коли се блъснаха на пътя между Стара Загора и Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 26 февруари около 10:50 ч. на път I-5 в участъка от Стара Загора към Казанлък, при км 208+100, е настъпило пътнотранспортно произшествие, съобщиха от полицията.

По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил „Субару", управляван от 64-годишна жена, и лек автомобил „Фолксваген", управляван от 24-годишен мъж.

На 84-годишна жена, пътничка в л.а.''Субару'', е била оказана медицинска помощ на място от екип на ФСМП и е била освободена. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Казанлък.