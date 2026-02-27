"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият регионален министър Иван Иванов призова регионалното министерство и ВиК дружествата да спрат ръста на цената на водата.

Той изрази своето недоумение относно решението за увеличаване на цената на водата от 1 март.

"За мен в момента се буди недоумение защо в периода, в който се опитваме да задържим инфлацията на ниски нива и ценовия натиск, се позволява такова увеличение. На места поскъпването е доста драстично", каза Иванов в парламентарните кулоари.

Според него има възможност да се приложат други мерки, каквито са били използвани по време на управлението на редовното правителство, за да се предотврати повишаването на цената на водата.

"Призовавам политическото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да отправи призив към ВиК операторите да се въздържат от тази опция, която КЕВР им дава", каза още бившият министър.

Той припомни, че след решение на КЕВР редица ВиК оператори получиха възможност за увеличаване на цената на водата, което е опционално – те могат да се съобразят с него или не.

"Тогава отправихме призив, заедно с председателя на регионалната комисия, да не се предприема подобно увеличение, и това се оказа правилно", обясни Иванов.

Той бе категоричен, че не е заложена "никаква бомба" на служебния кабинет.