37-годишен е задържан след опит да изнасили жена във врачанско село

Всяка шеста жена е ставала жертва на сексуално насилие, включително на изнасилване СНИМКА: Pixabay

37-годишен мъж беше задържан след опит да изнасили млада жена във врачанско село, съобщиха от ОД на МВР - Враца. 

В четвъртък на телефон 112 е получено съобщение от 31-годишна жена, която заявила, че около 04:50 часа във врачанското село Нефела, познато за нея лице направило опит да я изнасили,. 

Жената оказала съпротива и успяла да избяга със своя автомобил. Нападателят  увредил предна лява врата на колата.

След оперативно-издирвателни действия, предприети от полицията, е задържан извършителят- 37-годишен мъж от монтанското село Смирненски. Мъжът е криминално проявен и осъждан за кражби, изнасилване, блудство и палеж. Лицето е задържано в РУ Враца.

