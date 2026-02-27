37-годишен е задържан след опит да изнасили жена във врачанско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

37-годишен мъж беше задържан след опит да изнасили млада жена във врачанско село, съобщиха от ОД на МВР - Враца.

В четвъртък на телефон 112 е получено съобщение от 31-годишна жена, която заявила, че около 04:50 часа във врачанското село Нефела, познато за нея лице направило опит да я изнасили,.

Жената оказала съпротива и успяла да избяга със своя автомобил. Нападателят увредил предна лява врата на колата.

След оперативно-издирвателни действия, предприети от полицията, е задържан извършителят- 37-годишен мъж от монтанското село Смирненски. Мъжът е криминално проявен и осъждан за кражби, изнасилване, блудство и палеж. Лицето е задържано в РУ Враца.