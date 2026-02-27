Данните показват по-ниски нива на замърсяване през 2025 г. спрямо 2024 г.

За 2025 г. средногодишната концентрация на праховите частици в Шумен е под средногодишната норма и е по-ниска спрямо 2024 г.

Това се посочва в Годишния отчет на Община Шумен за 2025 г. за изпълнение на мерките, включени в плана за действие към Програма за намаляване на нивата на замърсяване по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух. Документът бе приет на заседанието на Общинския съвет в Шумен на 26 февруари.

Отчетът включва оценката за качеството на атмосферния въздух през 2025 г., която се извършва от Националната система за мониторинг на околната среда. Данните се събират и генерират от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Шумен“, която е разположена в двора на СУ „Йоан Екзарх Български“. В станцията се отчитат при непрекъснат 24-часов режим на работа показателите за концентрациите на ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид и озон. Събират се и данни за средночасови (СЧ), среднодневни (СД) и годишни (Г) периоди.

За една година са установени 15 превишавания на среднодневните норми по показател фини прахови частици с големина под 10 микрона (ФПЧ10). На година превишаванията не трябва да бъдат повече от 35, съгласно нормативната уредба и в този смисъл показателите на Общината са далеч под пределните стойности.

Данните са категорични, че през 2025 г. средногодишната концентрация остава под нивата на средната норма за година и е по-ниска в сравнение с 2024 г.

В отчета се посочва, че увеличение на замърсяването се наблюдава в месеците януари, февруари, март и декември 2025 г., което съвпада с отоплителния сезон. В този период атмосферните условия възпрепятстват бързото разсейване на праховите частици.

Изпълнението на заложените мерки в програмата е с период на действие 2023 – 2027 г. Община Шумен изпълнява проект за подобряване качеството на атмосферния въздух, според който до 2029 г. близо 5000 домакинства ще могат да сменят старите си печки на дърва и твърдо гориво с нови екологични отоплителни уреди – климатици, пелетни камини и др. Периодът за кандидатстване вече е отворен, без отделни фази и крайни срокове на фазите, като до м. април 2029 г. всеки желаещ може да подаде документи.

В отчета се посочва изготвяне на проект за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, контрол за спазване на забраната за изгаряне на всякакви видове отпадъци чрез проверки в общински жилища и стопански обекти. В мерките са включени и информационни кампании за вредите от битовото отопление на дърва и въглища, както и съвместни действия с Агенцията за социално подпомагане на социално слаби лица с енергийни помощи.

Мерките в сектор „Транспорт“, които се изпълняват в периода 2023-2027 г., са въвеждане в експлоатация на електрическите автобуси, проектиране и изграждане на паркинги, промяна и разширение на обхвата на зоните за платено паркиране, въвеждане на система за контрол на тежкотоварното движение и развитие на велосипедна мрежа, като те се изпълняват съвместно с други контролни органи.

Посочени са също ремонти, измиване и оросяване на улици, залесяване и облагородяване на „калните петна“ – междублокови пространства и други незатревени обществени площи, които са източници на кал и прах. Относно „калните петна“ Общината започва изпълнение на проект с европейско финансиране, който ще се реализира през следващите две години.

Насочват се усилия и към подобряване и опазване на зелените площи, като се извършват проверки за спазване на забраните за паркиране на такива места. Със средства от бюджета на РИОСВ се установява контрол за спазване на технологичния процес в обекти, източници на емисии в атмосферния въздух, и създаване на база данни за резултатите от контролни измервания на емисии, се посочва още в документа.