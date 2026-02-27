Задържаха 37-годишен за разпространение на дрога във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два вида психоактивни опиати и електронна везна са иззети при претърсване в частен дом, по време на специализирана полицейска акция, съобщават от ОД на МВР-Варна.

Операцията по линия „Разпространение на наркотични вещества" е била реализирана преди няколко дни на територията на варненския кв. Аспарухово.

До действията на криминалистите се стигнало, след като заловили 37 –годишния собственик на претърсвания имот, непосредствено след разпространение на дрога.

Случаят е докладван на Окръжна прокуратура, под чието ръководство продължава работа досъдебното производство.