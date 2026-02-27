ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион блъсна каруца, водачът й е с комоцио

Тони Маскръчка

1008
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Камион блъсна каруца, а водачът й пострада. Инцидентът е станал в четвъртък на пътя в района на с. Ябълково, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Товарен автомобил „Мерцедес", управляван от 57-годишен водач е блъснал каруца, управлявана от 64-годишен мъж.

Пострадал е каруцарят, който е настанен в кюстендилската болница с комоцио. На участниците в произшествието са направени тестове за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

