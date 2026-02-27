Мнима адвокатка измъкна 550 евро от мъж, трябвало да ги даде на съдия и прокурор, за да спечели дело

Мнима адвокатка измами кюстендилец с обещани да спечели дело. В четвъртък 61-годишен мъж е заявил в РУ Кюстендил, че е бил въведен в заблуждение от 69-годишна софиянка, представила се за правоспособен адвокат, и е ощетен с 550 евро. По данни на измамения комуникацията му с „адвокатката" е продължила от 3 до 20 февруари. Тя го убедила, че срещу тази сума ще последва съдебно решение и обезщетение в негова полза, решението трябвало да постанови РС Тутракан, а сумата от 500 евро била предназначена за прокурор и съдия.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.