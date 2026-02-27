"Възраждане" искат оставки заради проблемите с водата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петър Петров прогнозира, че с новите изборни правила гласовете от Турция ще паднат от 90 хил. на 20 хиляди

4 партии и 2 коалиции вече са донесли документите си в Централната избирателна комисия

Не само шефът на ВиК холдинга трябва да подаде оставка.

Това е позицията на "Възраждане" по скандалите с повишените цени на водата, която изрази депутатът Петър Петров след като формацията се регистрира в ЦИК за предстоящите парламентарни избори.

Според него оставки трябва да има и заради огромните загуби от водопреносната мрежа, които на места достигат до 70-80%.

"Милиони са давани от холдинга и няма никакви ремонти. Бе създаден Борд на водите с вицепремиер и 7 министри, а не е положена нито една водопреносна тръба.

Трябва да си отидат всички служители и ръководството по министерствата, които не направиха нищо за решаване на кризата", заяви Петров.

Той подчерта, че единственият отчет за Борда на водите е внесен на 3 декември, "където са преписани данни от сайта на МОСВ".

Повече от 6000 подписа внесоха от "Възраждане" за регистрацията си за парламентарния вот пред ЦИК днес. Освен Петров документацията бе представена от столичния общински съветник Деня Николов, който оглавява партията в столицата и бившия депутат Светослав Тодоров.

Петров обяви, че тръгват към вота със заявка да спечелят изборите, да са незаобиколим фактор в управлението като ще се борят за силна и независима България.

На въпрос за евентуални бъдещи коалиции зам.-председателят на партията увери, че всяка партия, която намери място в 52-ото НС е добре дошла да разговаря с тях. Това обаче не важи за ГЕРБ и ДПС.

Според Петров ограничаването на избирателните секции до 20 в страни извън ЕС ще намали гласовете от Турция не само за тези избори, но и за предстоящия президентски вот. От 90 хил. гласа за двете ДПС-та най много до 20 хил., прогнозира той.

