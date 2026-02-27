ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж, ограбил магазин в София и заплашил продавачката с нож

Нож

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж за грабеж от денонощен магазин, при който е използвана заплаха с нож спрямо жена

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж за грабеж от денонощен магазин, при който е използвана заплаха с нож спрямо жена.

На 11.02.2026 г. около 02,33 часа, обвиняемият И.И. влязъл в денонощен магазин в ж.к. „Връбница" в гр. София и отнел сумата от 890 евро, като използвал за това заплаха. И.И. заплашил с нож продавачката в магазина и й казал: „Айде отваряй касата", след което тя му предала парите.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 пр.2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

И.И. е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

