Митничари задържаха над 15 000 нелегални опаковки лекарства, анаболи и сексуални стимуланти

За шеста поредна година Агенция „Митници" взе участие в операция SHIELD, която се провежда и обединява усилията на 30 държави, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Frontex, INTERPOL, Световната антидопингова агенция (WADA) и националните агенции по лекарствата, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

При акцията са иззети нелегални артикули на обща стойност 33 167 423,00 евро. Операцията се фокусира върху разкриването на фалшифицирани лекарства, трафика на анаболно-андрогенни стероиди и други допингови вещества, незаконни хранителни и спортни добавки и фалшифицирани санитарни продукти и медицински изделия.

В рамките на SHIELD VI българските митнически служители са реализирали 40 задържания. При проверки на границата на страната митническите служители са открили лекарствени средства, анаболи, хранителни добавки и сексуални стимуланти под различна форма – инжекции, таблетки, сашета, капсули и ампули. Общо са задържани 15 882 броя опаковки с различни видове лекарства, допинг субстанции и хранителни добавки, което включва 34 693 броя таблетки, 91 281 броя сашета и 6 490 броя ампули. Повечето нелегални субстанции са открити при проверки на българо-турската граница и при контрол на пощенски и куриерски пратки.