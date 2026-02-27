ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама пострадаха при катастрофа на прохода Петроха...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22370710 www.24chasa.bg

Митничари задържаха над 15 000 нелегални опаковки лекарства, анаболи и сексуални стимуланти

3084
Митничари задържаха над 15 000 нелегални опаковки лекарства, анаболи и сексуални стимуланти СНИМКА: Европол и Агенция "Митници"

За шеста поредна година Агенция „Митници" взе участие в операция SHIELD, която се провежда и обединява усилията на 30 държави, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Frontex, INTERPOL, Световната антидопингова агенция (WADA) и националните агенции по лекарствата, съобщиха от пресцентъра на агенцията. 

При акцията са иззети нелегални артикули на обща стойност 33 167 423,00 евро. Операцията се фокусира върху разкриването на фалшифицирани лекарства, трафика на анаболно-андрогенни стероиди и други допингови вещества, незаконни хранителни и спортни добавки и фалшифицирани санитарни продукти и медицински изделия.

В рамките на SHIELD VI българските митнически служители са реализирали 40 задържания. При проверки на границата на страната митническите служители са открили лекарствени средства, анаболи, хранителни добавки и сексуални стимуланти под различна форма – инжекции, таблетки, сашета, капсули и ампули. Общо са задържани 15 882 броя опаковки с различни видове лекарства, допинг субстанции и хранителни добавки, което включва 34 693 броя таблетки, 91 281 броя сашета и 6 490 броя ампули. Повечето нелегални субстанции са открити при проверки на българо-турската граница и при контрол на пощенски и куриерски пратки.

Митничари задържаха над 15 000 нелегални опаковки лекарства, анаболи и сексуални стимуланти СНИМКА: Европол и Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание