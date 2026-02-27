ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама пострадаха при катастрофа на прохода Петроха...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22370712 www.24chasa.bg

Двама пострадаха при катастрофа на прохода Петрохан

Камелия Александрова

[email protected]

1276
Двама пътници са пострадали при ПТП между лек и товарен автомобил в прохода „Петрохан“

Двама пътници са пострадали при катастрофа между кола и камион в прохода Петрохан.

Инцидентът е станал на 26.02.2026 г. около 16,30 ч. на път II-81, км. 57+ 862, водач на 53 г. от град София при управление на лек автомобил „Хонда ЦРВ" със софийска регистрация губи контрол над волана и навлиза в насрещната лента за движение, където се блъска в пътуващия към Монтана товарен автомобил "Дачия Докер" със софийска регистрация, фирмена собственост. При сблъсъка са пострадали пътници от товарния автомобил, на 42 г. и 31 г., и двамата от ломското село Сталийска махала. По-възрастният е настанен в хирургично отделение на МБАЛ Монтана с травма на ръката, а по-младият е прегледан и освободен за домашно лечение.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи – на 53 г. от град София и 25 г. от село Сталийска махала, са отрицателни. По случая е извършен оглед и образувано досъдебно производство по чл. 343, ал.1, буква "б" вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Двама пътници са пострадали при ПТП между лек и товарен автомобил в прохода „Петрохан“

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание