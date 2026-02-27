Съдът регистрира АПС на Ахмед Доган като партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд е регистрирал партията на Ахмед Доган "Алианс за права и свободи". Това показа проверка на "24 часа" в регистъра на политическите партии.

Датата на регистрация е 16 февруари. Като представляващи партията са посочени избраните за съпредседатели Танер Али, Севим Али, Хайри Садъков и Димитър Николов. Като седалище на новата партия е посочен адрес на столичната улица "Солунска".

В началото на януари от АПС съобщиха, че са подали документи за регистрация в съда. А през ноември миналата година на Учредително събрание, Доган бе избран за почетен председател с оперативни функции.