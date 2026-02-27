ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локалното примирие в района на Запорожката АЕЦ вле...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22370994 www.24chasa.bg

За пореден път отложиха делото за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека в София

4888
Филип Арсов СНИМКА: Фейсбук: Сдружение “Ангели на Пътя”

Съдът отложи за 27 март делото срещу Петър Тодоров, който е обвинен за катастрофата, при която загина 15-годишният Филип Арсов, съобщи Нова. Момчето загуби живота си на пешеходна пътека на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман" в София.

Причина за отлагането на делото този път е неизготвена навреме видеотехническа експертиза. Вещите лица са изпратили документи, че се готвят за изпит за правоспособност, който трябвало да се проведе на 25 февруари. Един от тях днес трябвало да участва и в заседание в Окръжен съд - Пловдив.

По данни на родителите на убитото дете това е над 20-ото отлагане на делото. Подсъдимият Петър Тодоров от година е с мярка за неотклонение "домашен арест". Експертиза доказа, че той е шофирал с 2 промила алкохол и с 90 км/ч при разрешени 30 км/ч по време на катастрофата.

Докато магистратите заседаваха - пред сградата на съда се проведе протест. Той беше обявен като демонстрация с искане за справедливост. Организаторите имат няколко основни точки, сред които - искане на отговори и изискване на отговорност, както и заявката, че животът на едно дете не може да бъде свеждан до статистика.

Филип Арсов СНИМКА: Фейсбук: Сдружение “Ангели на Пътя”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание