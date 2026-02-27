С около 8 процента поскъпва водата във Великотърновска област от 1 март

С около 8 процента ще се увеличи цената на водата във Великотърновска област от 1 март, съобщи пред БТА Илиян Илиев, управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - Велико Търново.

Цената за доставка на вода във Великотърновско ще бъде 1,497 евро/куб. м без ДДС, за отвеждане - 0,187 евро/куб. м; пречистване за битови потребители - 0,501 евро/куб. м; пречистване за промишлени потребители - от 0,647 до 1,095 евро/куб. м в зависимост от степента на замърсяване; доставяне на вода за друг оператор - 0,186 евро/куб. м. Това означава, че цената ще се повиши с около 8 процента, спрямо сега, което е по средата на статистиката в повишението на цените за цялата страна, посочи Илиев.

Актуализацията е извършена в изпълнение на одобрения от регулатора Бизнес план за периода 2022–2026 г., както и съгласно Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.

От дружеството посочиха, че определените цени отразяват необходимостта от обезпечаване на текущите разходи за поддържане на системите, включително разходи за възнаграждения и осигуровки, електроенергия, експлоатация и модернизация на ВиК инфраструктурата, както и изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и надеждността на предоставяните услуги.

Въвеждането на новите цени е било временно отложено с цел осигуряване на период за адаптация и плавен преход към еврото.

През 2025 г. дружеството е реализирало инвестиции на обща стойност над 6 млн. лева. Средствата са насочени основно към рехабилитация и подмяна на довеждащи съоръжения и водопроводна мрежа, водопроводни и канализационни отклонения, хидрофори, хидранти, измервателни съоръжения, както и оборудване за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.

Очаква се през 2026 г. да започнат строителни дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е 105 339 374 евро.