Полицията в Монтана засилва мерките за сигурност за Трети март

Полицейско присъствие е планирано в районите и местата с провеждане на празнични мероприятия и голямо струпване на хора – автогари, ж.п. гари и други обекти. Екипите ще следят за недопускане на инциденти, свързани със сигурността, обществения ред и безопасността на движението. Завишен ще бъде контролът при транспортирането, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства.

Полицейски екипи ще бъдат разположени днес от 14,00 ч. до 20,00 ч. и утре от 08,00 ч. до 12,00 ч., както и в дени на празника от 14,00 ч. до 20,00 ч., на входно-изходните артерии на големите населени места. С полицейски сили ще бъдат подсигурени пътните отсечки на Е 79 и II-81, характеризиращи се като основни направления на придвижване, участъците с висок риск от ПТП и участъците с временна организация за безопасност на движението. Ще се контролира извьршването на неправилни маневри, ще се следи за водачи на моторни превозни средства с агресивно поведение, предприемащи рискови маневри, които застрашават живота и здравето на останалите участници в движението по пътищата, в т.ч. водачи на мотоциклети и други двуколесни превозни средства; водачи на тежкотоварни МПС, които нарушават ЗДвП, управление на МПС от неправоспособни водачи; превишаване на разрешената максимална скорост; неизползването на обезопасителни колани, защитни каски и системи за обезопасяване на деца. Ще бъде използван методът на линеен контрол.

В дните преди празника Трети март / 1 и 2 март/ ще бъдат проведени специализирани полицейски операции с акцент върху управление на пътни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, управление на МПС от неправоспособни водачи; превишаване на разрешената максимална скорост, използването на мобилни и други устройства по време на управление на пътни превозни средство, водещи до разсейване на водачите и други. При проверките на пътя на водачите ще бъдат раздавани превантивни материали, свързани с пътната безопасност.