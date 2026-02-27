Крадец на мобилен телефон влиза за 2 години в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжен съд – Стара Загора наложи ефективно наказание на мъж, извършил грабеж в гр.Казанлък

Окръжният съд в Стара Загора одобри споразумение, постигнато между 21-годишния Ю. Ю., защитника му и представителна Окръжна прокуратура – Стара Загора.

По силата на съдебния акт обвиняемият ще търпи наказание „лишаване от свобода" за срок от две години, при строг режим, съобщават от съда.

Съдът призна мъжа за виновен в това, че на 09.12.2025 г., в Казанлък, в условията на опасен рецидив, отнел мобилен телефон от владението на 19-годишен младеж с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила.

От наказанието следва да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража".

По делото е установено, че пострадалият вървял по улицата, когато към него се приближил обвиняемият и му нанесъл удари в областта на лицето. Ю. Ю. съборил младежа на земята и от джоба на якето му отнел мобилния телефон.

Одобреното споразумение има последици на влязла в сила присъда.