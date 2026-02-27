Насрочиха делото, с което МБАЛ „Света Анна – Варна" съди НЗОК за 500 хил. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административен съд – Варна насрочи за 24 март от 10 ч. открито съдебно заседание по делото, образувано по искова молба на МБАЛ „Света Анна – Варна" против НЗОК за неизплатени повече от 500 хил евро.

Претенцията на лечебното заведение е за заплащане на суми за проведено лечение по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

Исковете обхващат периода от м. август 2025 г. до м. ноември 2025 г., като общата стойност на предявените главници възлиза на над 525 000 евро, плюс начислени лихви.

В разпореждането си съдът констатира, че исковата молба е редовна и допустима. Освен това е указал на ответната страна възможността да подаде писмен отговор и да представи доказателства в 14-дневен срок.

По направеното от МБАЛ „Света Анна – Варна" АД искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът ще се произнесе след изслушване на становището на НЗОК, съобщават от съдебната институция.