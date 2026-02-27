Трайчо Трайков: АЕЦ Козлодуй и всички ние търпим милиони евро загуби заради неудачно техническо решение

Основната цел на служебното правителство е да осигури честни избори, което предполага да работи с областни управители, които са замесени с най-нечестните избори в новата история на България, и да има главен секретар на МВР, който най-малкото може да чете гладко. Следете внимателно действията им, за да оценявате по достойнство как ще помогнат за честните избори.

Така служебният премиер Андрей Гюров обясни смяната на областните управители на въпрос на журналисти в Министерския съвет.

Резултати от проверките по обществените поръчки, за които финансовият министър Георги Клисурски каза, че започват, ще станат ясни в понеделник. Гюров обаче акцентира, че земеделският министър Христанов е открил много сериозна корупционна практика, която е заплаха за националната сигурност. Самият Христанов даде брифинг тази сутрин по въпроса, макар че не даде подробности.

Правителството вече е провело и среща относно арбитражното дело, което "Литаско" завежда срещу България относно назначаването на особен управител в

"Лукойл". "Това също е наследен казус, провели сме ресорна среща вчера, начертахме следващи стъпки, за да защитим интересите на страната", обясни Гюров.

Енергийният министър Трайчо Трайков пък каза, че при първа възможност ще посети АЕЦ "Козлодуй". Заради дефектирали предпазни мембрани централата търпи загуби. Проблемът е ясен, но не е ясно как се е стигнало до там. Това не са оригинални части от доставчика, тъй като той подлежи на санкции към Русия. "Според мен е могло да се направят стъпки да се преодолее санкционният режим. Централата губи десетки милиони евро заради това неудачно техническо решение. Този, който е допуснал това да стане, ще си поеме отговорността", каза Трайков.