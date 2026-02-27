ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Несебър връчи плакети за принос в развитието на спорта на треньори и състезатели от „Файтинг клуб Несебър"

976
Кметът, треньори и състедатели се събларха за облща снимка.

Отличията бяха присъдени за високи спортни постижения, за принос в развитие на спорта в община Несебър, за активната работа в подготовката на млади таланти и популяризирането на бойните изкуства сред децата и младежите в общината.

„Спортът е сред приоритетите в политика на Община Несебър. Нашата работа е да осигурим съвременна база за развитие на двигателната активност и да поощряваме организаторите и участниците в спортния живот на общността, така че той да става привлекателен за все по-големи групи от хора. На територията на общината действат няколко клуба за бойни изкуства и всички те излъчват европейски и национални шампиони. Това е резултат от последователност, дисциплина и професионализъм – качества, които възпитават силен характер и отговорност у младите хора.", заяви кметът Николай Димитров.

Той подчерта, че общината ще продължи да подкрепя спортните клубове чрез финансова помощ, инвестиции в спортната инфраструктура, осигуряване на условия за тренировки и съдействие при организирането на състезания и турнири.

От името на „Файтинг клуб Несебър" треньорският екип благодари за признанието и изрази увереност, че доброто партньорство с общината ще продължи да дава резултати. В знак на признателност за силното сътрудничество и общинската подкрепа, на кмета Николай Димитров бе връчен почетен плакет.

Амбицията на клуба да се утвърди сред водещите в страната и да представя достойно Несебър на спортните форуми бе заявена от треньор Мартин Колев.

С церемонията Община Несебър още веднъж засвидетелства уважението си към труда, постоянството и успехите на местните спортисти, които прославят името на града и допринасят за активния и здравословен начин на живот в общността.

