В “Бояна” - конспирации и война след абсурден знак “забранено в двете посоки” (снимки)

Пътен знак, известен като "В 2" - забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки, провокира конспирации и истинска окопна война в столичния квартал "Бояна".

По тъмно, на входа на улица "Стамен Панчев"- отбивка на "Беловодски път", който води към Златните мостове, се появява въпросният знак. Той е повече от абсурден, тъй като забранява влизането и излизането на десетки семейства от домовете им.

По-дисциплинираните шофьори, които живеят на улицата с името на българския поет и учител, загинал в Балканската война, започват да обикалят "Бояна" , за да търсят или място за паркиране въпреки че имат гаражи, или обходни улици, по които да се доберат до жилищата.

Масово обаче знакът вбесява повечето съседи и те отказват да се съобразяват с него.

В разстояние на няколко дни той ту се появява, ту изчезва.

◦ Започват конспирациите за причините за неговата поява - на улицата живеят известни българи, но едва ли някой от тях цели по този начин да гарантира дискретност и по-голяма сигурност, защото на практика сам си забранява достъпа до дома си.

На "Стамен Панчев", на едно от малкото останали незастроени площи в "Бояна", се изгражда нова жилищна сграда. Тутакси плъзват подозрения, че гневен съсед иска по този начин да спре тежката техника, която разрушава и без това лошата настилка на тясната улица.

Дори и гражданското общество се събужда и предлага с петиция до кметство"Витоша", да се поиска официална информация кой и как определя поставянето на пътни знаци в столичните квартали.

Бдителен гражданин се опитва да разплете постоянните поява и изчезване на въпросния знак. Оказва се, че дълги години той е лежал, захвърлен в необитаем двор на улица "Беловодски път". Преди време старо обръщало за автобуси бе прекроено в място, където жителите на "Бояна" да изхвърлят стари мебели, а кметството да ги прибира. За съвсем кратко време то обаче бе превърнато в незаконно сметище и общината още по времето на кмета Фандъкова затвори с бетонни блокове обръщалото. Тогава се е и появил, а после е бил изтръгнат, знакът за забрана на влизането на коли. После е бил захвърлен е съседен двор. Странното е, че телената му ограда е прерязана с флекс, а знакът за забрана в двете посоки на улица "Стамен Панчев" усърдно се поставя на висок електрически стълб и се увива с огромно количество кабели. После недоволните от него извършват опасното за живота изкачване, за да го свалят до...следващия ден, когато отново се появява.

Преди месеци недалеч от блокираната вече за всякакво движение улица "Стамен Панчев" , бе отворен един от най-актуалните в момента ресторанти, посещаван от собственици на скъпи автомобили. И тъй като и местата за паркиране в столичния квартал "Бояна" са дефицит както в центъра, около въпросното заведение на "Беловодски път" се образува задръстване, част от гостите използват за паркинг входа на малката улица "Стамен Панчев". Затова е възможно и някой любител на качествената храна да си гарантира чрез затварянето й спокойна вечеря.

Въпросът e чии нерви ще издържат около абсурдната ситуация да затвориш улица с десетки къщи в двете посоки, без ясна информация нито за причината, нито за алтернативен път до домовете им.