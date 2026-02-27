Кметът на Русе Пенчо Милков отличи Гимназията по туризъм за 75 г. от нейното основаване

„Вашето училище е специално за това, че създава във вас първо любов към родния край. Защото, за да бъдеш гостоприемен, ти трябва да познаваш своя дом и ако туризмът е лицето на една страна, то вие сте нейната усмивка."

С тези думи кметът на Русе Пенчо Милков приветства учениците и екипа на Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов", която днес отбеляза 75 г. от своето основаване. По случай годишнината той връчи плакет на Община Русе на директорката на учебното заведение Ренета Вълева. Пенчо Милков се обърна и към педагогическия състав на професионалната гимназия с благодарност за това, че изграждат русенските деца не само като добри професионалисти, но и в хора, които изповядват принципи, превръщащи ги в добри българи.

Приветствие по случай 75 г. от основаването на училището отправи и заместник-кметът Златомира Стефанова, която увери възпитаниците на гимназията, че те, като избрали да се развиват в туристическата сфера, са посланици на щастието. „Вие сте способни да превърнете нечий обикновен ден в прекрасен и запомнящ се спомен. Няма алгоритъм, който да може да замени вашата работа", заяви още заместник-кметът. Златомира Стефанова също така изрази признателност към екипа и възпитаниците на учебното заведение за това, че се включват активно в културните и туристически събития на Община Русе.

Официални гости на годишнината бяха още Мая Русанова – председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, Деана Димова - управител на сдружение „Център Динамика", експерти на Областна администрация и Общински съвет - Русе, както и редица представители на туристическия бранш в града, които подкрепят и работят с училището.

По време на събитието бяха връчени предметни награди на изявени ученици и техните ръководители, допринесли за издигането на престижа на Професионалната гимназия по туризъм. В трите категории -„Професионална подготовка", „Общообразователна подготовка" и „Спортна подготовка", директорката Ренета Вълева награди общо 33 ученици и техните ръководители, завоювали призови места на различни общински, областни, национални и международни и конкурси и състезания.

Художествено-музикалната програма, изцяло съставена и изпълнена от ученици от Професионалната гимназия по туризъм, превърна зрителите в туристи, на които екскурзовод представи красотите на България чрез танци. Веселият празник завърши с появата на превърналата се в емблема на туризма в града торта „Гараш", а в края на събитието присъстващите се включиха в българско хоро.