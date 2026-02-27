Млад шофьор готов да признае вина за катастрофа със загинал в Пловдив, но в обвинението имало неясноти

Съдът отказа да върне делото на прокуратурата и то започва на 13 март

21-годишният Димитър Иванов е готов да признае фактите около катастрофата в Пловдив, при която загина пешеходецът Рангел Бинков, на 83 г., , но ако те са коректно изложени. Това заяви адвокатката му Емилия Недева пред Пловдивския окръжен съд.

Инцидентът стана на пешеходна пътека на бул. "Христо Ботев" на 15 юли 2023 г. Иванов шофирал мазда, пред него имало фиат, чийто шофьор видял тръгналия да пресича възрастен мъж и минал в съседната лента. Чак тогава Димитър Иванов видял Бинков, но последвал удар, оказал се фатален за пешеходеца.

През юни м. г. съдът върна обвинителния акт на прокуратурата, като го нарече "литература" с дефицит на факти. Той беше преработен, но Емилия Недева откри нови неясноти и противоречия. "Пороците не само не само не са отстранени, но кашата е сега е по-голяма, отколкото преди. Посочено е, че двете коли са били на едно и също разстояние от мястото на удара, те една върху друга ли са били", попита тя и настоя обвинението отново да бъде върнато на прокуратурата. Съдът обаче отказа и насрочи делото за 13 март т. г.

Защитата на Димитър Иванов няма да обжалва отказа за препращане на делото обратно в досъдебната фаза. На следващото заседание ще стане ясно дали водачът ще признае фактите, както са описани от прокуратурата.