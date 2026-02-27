Смениха шефа на полицията в Габрово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Георги Георгиев е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – Габрово. Днес новият ръководител на областната дирекция бе представен пред състава от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов. Това съобщиха от полицията в Габрово.

Старши комисар Георги Георгиев е роден през 1980 г. в София. Завършил е висше образование в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски".

В системата на МВР постъпва през 2001 г., като през годините заема различни ръководни и експертни длъжности в структурите на министерството. Професионалният му опит е свързан с работа в Столичната дирекция на вътрешните работи и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност". До настоящото си назначение изпълнява длъжността началник сектор в 04 Районно управление при СДВР.

Досегашният директор старши комисар Пламен Иванов се връща на длъжността началник на Районно управление – Трявна.