Над 245 млн. евро инвестиции привличат Велико Търново и 9 общини срещу водната криза

Общините във Великотърновска област работят за привличане на инвестиции за над 245 млн. евро срещу водната криза

Докладите за ВиК - проектите бяха представени в Областна администрация по искане на областния управител Валентин Михайлов.

„Като областен управител и председател на Асоциацията по ВиК, водещ приоритет в моята дейност е провеждането на последователна държавна политика, насочена към преодоляване на водния дефицит в региона. Ключов фокус е поставен върху малките населени места, където липсата на надеждно водоснабдяване е пряк фактор за демографската криза и обезлюдяването. Целта е гарантиране на равен достъп до качествена питейна вода като фундамент за достоен стандарт на живот", заявява Валентин Михайлов.

От доклада става ясно, че инвестициите във водоснабдяването са основният приоритет за тази година за Община Велико Търново. Защитени са проекти за 26 милиона евро за 60 инфраструктурни обекта. Инвестиционните намерения на Община Велико Търново за миналата година във ВиК сектора са на обща стойност над 90 млн.евро. Планират се ремонти на водопроводната мрежа и в различни части на Велико Търново. Целта е да се намалят загубите на вода и да се спре разкопаването на улиците за отстраняване на аварии по старата мрежа. Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на магистрален водопровод от ВС Зона „Язовир Йовковци", в участък от град Велико Търново през с. Ново село до с. Емен. Индикативната стойност на проекта е 200 000 евро.

Община Горна Оряховица е разработила проекти за подобряване на ВиК-инфраструктурата на стойност 10 586 218 евро.

От Община Елена информират, че за 2026 г. е предвидила влагането на близо 5 146 500 евро в реконструкция на вик-инфраструктура.

„По данни на ВиК „Йовковци" към юли 2021 г. общата дължина на водопроводната мрежа на община Елена е 298 км. Това се дължи на голямата територия и многото на брой населени места в общината. Поради планинския релеф има участъци от водопроводните трасета, които преминават през труднодостъпни терени. При аварии това затруднява ремонтите, а рехабилитационните дейности и подмяната на остарелите водопроводи се оскъпяват", посочват от Община Елена.

Водоснабдителната мрежа на територията на общината, както и в основната част от общините от цялата страна, е изграждана основно в началото и до средата на миналия XX век. Използвани са предимно стоманени и азбесто-циментови тръби, които постепенно във времето корозират и се рушат. Към днешна дата водопроводните мрежи са с изтекъл амортизационен и експлоатационен срок. Не без значение са и обстоятелствата, че промените в стандарта на живот и развитието на туризма на територията на общината води до повишаване на потреблението на питейна вода и потребност от нови водни количества.

Част от големите села на територията на общината са на воден режим през лятото, а някои и целогодишно. На режим са и някои от присъединените към град Елена махали, понастоящем със статут на улици. Проблеми с питейната вода имат и част от по-малките села, които в повечето случаи разчитат основно на собствените си водоизточници. Необходимо е да се извършат проучвания за каптиране на нови водни количества и да се направи актуализация на изготвените досега проекти за водохващания - приоритети, които ще придобиват все по-голяма актуалност в бъдещите действия на община Елена.

„Главната причина за това състояние на вик- мрежата и недостатъчното реализирани инвестиционни проекти през последните години е тази, че населените места в общината са 124, но с малко население, което се явява пречка за кандидатстване по финансиращи програми", споделят от Община Елена.

Община Златарица предвижда през следващия период да продължи работата по подготовка и реализация на проекти за реконструкция, подмяна и разширяване на водопроводната и канализационната, включително чрез кандидатстване за финансиране по национални и европейски програми за общо 9 966 602 евро.

От Община Лясковец докладват, че е проведена процедура за изпълнение на обществена поръчка за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти на стойност 22752 евро, а 4 547 854 евро са инвестиционните намерения.

Проектната готовност на Община Павликени за ВиК инфраструктура към момента възлиза на 107 128 912 евро.

ВиК-проектите по инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш възлизат на близо 3 200 000 евро. Общината има над 400 км. водопроводна мрежа, която е силно амортизирана и се нуждае на спешен ремонт. Необходимите средства за нейната реконструкция са в размер на над 120 млн. евро, като в това число не се включват нови проучвания и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване на населените места.

Община Свищов отчита изпълнение на проекти по инвестиционна програма, включени в Приложение № 3 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. за над 1 640 000 евро.

Община Стражица посочва инвестиционни намерения за общо 5 557 853 евро. Разработените проекти във връзка с отвеждането и пречистването на отпадъчните води – в перспектива до 2027г са за 9 069 000 евро.

В Община Сухиндол са разработили проекти за 5 415 627 евро и заявяват, че към момента няма селища без вода.

От „ВиК Йовковци" ООД – гр. Велико Търново докладват, че населените места с режим на водоподаване към средата на февруари 2026 г. са 16 в региона.

Размерът на реализираните инвестиции от страна на ВиК оператора към 2025г. е за общо над 2 400 000 евро. Най-много са за Община Горна Оряховица – 1 492 635 лв.

От дружеството съобщават още и за постигнатия напредък и реализирани инвестиции във връзка с проект с европейско финансиране за над 250 млн.лева /125 млн.евро/.

„ Моят личен ангажимент и този на институцията остават насочени към осигуряване на пълна административна подкрепа и безкомпромисен контрол за постигане на устойчиви решения във ВиК сектора", категоричен е областният управител Валентин Михайлов.