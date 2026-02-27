ВКС: Граждани, дайте информация кой е наследникът на Нотариуса

Председателят на Върховния касационен съд призовава гражданите, които имат информация за твърденията, че Мартин Божанов - Нотариуса има "правоприемник", да я предоставят на съда.

По-рано днес Иван Брегов от ИПИ заяви, че Нотариуса има наследник във ВКС.

"И сега има съдия във ВКС, който се занимава с тези въпроси, но това нека да го кажат съдиите от ВКС. Те знаят кой е този съдия. Мисля, че Нотариуса си е намерил правоприемник. Мисля, че има такова твърдение, то може да се разследва. Всичко това може да се разследва, но членовете на ВСС са избрани с политически зависимости. Може би се отправят заплахи към част от членовете на ВСС. Да подадат оставка и да излязат да кажат", каза той.

От ръководството на Върховния касационен съд заявиха, че приемат изключително сериозно и с голяма тревога твърденията на г-н Иван Брегов, според които „Мартин Божанов-Нотариуса си е намерил правоприемник" и „в момента във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси".

Във Върховния касационен съд не е получаван нито писмен, нито устен сигнал за върховен съдия, занимаващ се с действия, подобни на тези на Мартин Божанов-Нотариуса, до председателя на съда Галина Захарова и до нейните заместници не е достигала такава информация.

Затова председателят на Върховния касационен съд призовава гражданите, които разполагат с данни за подобни действия на съдия, да ги предоставят на съда, за да бъдат внимателно проверени чрез съответните компетентни органи.