Не позволяват на майката на Николай Златков да види тялото на сина си

Експертизата на сина ѝ е изготвена и още вчера е изпратена в прокуратурата

Майката на открития мъртъв край връх Околчица Николай Златков – Ралица Асенова – все още не може да погребе сина си, като не ѝ е позволено дори да види тялото му, пише OffNews.

Тя е посетила Съдебна медицина във Враца с намерение да подаде молба да бъде незабавно уведомена, когато тялото на 22-годишния Николай бъде освободено. Младият мъж беше намерен мъртъв в кемпер заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев.

Първоначално служителите отказали да приемат молбата ѝ, но след продължителни настоявания все пак я регистрирали.

Съдебният лекар потвърдил, че експертизата на сина ѝ е изготвена и още вчера е изпратена в прокуратурата, но отказал да ѝ предостави копие.

По телефона той се свързал с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов, който разпоредил да не се разрешава на Асенова да види тялото.

Още преди две седмици тя е подала чрез адвокат искане за освобождаване на тялото на Николай, но до момента няма отговор.

След отказа да бъде допусната до тялото, Асенова е отишла в прокуратурата, за да разговаря лично с прокурор Радойнов, но той не бил на място.

Тя поискала среща и с ръководителя на Окръжна прокуратура – Враца Владимир Сираков, който обаче бил в отпуск, а заместникът му Владимир Дилков също отсъствал. След продължителни настоявания за информация била приета от дежурния прокурор Ивайло Хайтов, който според думите ѝ се държал изключително грубо, повишавал тон и крещял на адвокатката ѝ. Той ѝ заявил, че ако ѝ бъде позволено да види тялото, това би могло да компрометира разследването.

Асенова настояла той да поиска разрешение от Радойнов да я допуснат до моргата. Хайтов не пожелал да говори пред нея с наблюдаващия прокурор. След като майката излязла от стаята, той се чул с колегата си и после ѝ казал, че няма да получи разрешение. Потвърдил, че вчера е получена експертизата от Съдебна медицина, но още не я били прочели и можело да решат повторни действия, а ако междувременното майката види тялото, това може да компрометира разследването.

На настояванията на Ралица Асенова, че тя има право да види тялото на сина си и да бъде уведомена, когато то бъде освободено, прокурор Хайтов отговорил грубо и заплашил, че ще я изгони.

Жената така и не била допусната, макар с адвокатката ѝ да уверили прокурора, че никой няма да докосва тялото.