Николай Нанков: Председателят на УС на ВиК е бивш депутат от "Продължаваме промяната"

"В помощ на служебния премиер Гюров - понеже регионалната му министърка не е успяла от далечен Брюксел да се занимава с поскъпването на водата и тепърва ще търсят кой е координирал ВиК операторите да вдигат цените. Мога да го улесня и още сега да му кажа кой е този човек - казва се Лозко Лозев, председател на УС на Българския ВиК холдинг, но и също така координатор на партия „Продължаваме промяната" в Хасково, бивш депутат от ПП в 47-то Народно събрание, кандидат за депутат от ПП. Беше назначен във ВиК холдинга от регионалния министър на ПП Андрей Цеков", това написа във фейсбук профила си Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето какво още пише:

Пак повтарям - никаква бомба не е заложил с цената на водата кабинетът „Желязков", както се оправдават от ПП-ДБ - парламентарната група на служебното правителство. След като кабинетът „Желязков" успя, въпреки решението на КЕВР, да убеди държавните ВиК-та на подчинение на МРРБ водата да не поскъпва от 1 януари, нищо не пречи и на служебния регионален министър от кабинета „Гюров" да го спре. Ако не го направи, значи просто разиграват театър за пред публиката и опитват да вкарат цената на водата в предизборната кампания.