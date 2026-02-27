Софийска районна прокуратура задържа обвиняем, шофирал след употреба на наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът вече е осъждан за подобно деяние

Прокурор при Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.02.2026 г., обвиняемият Л.Р. шофирал лек автомобил марка „Рено" по ул. „Христо Силянов" в София след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин. Наличието на наркотици е доказано с „Drug test 5000". Обвиняемият е отказал да даде проба за изследване в болница.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Л.Р. е осъждан за подобно деяние. Предвид възможността да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".