Уволниха шефката на “Медицински надзор” Иванка Динева

Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева.
Решението беше официално съобщено от Министерството на здравеопазването.
За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията Радка Николова.
"Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията", посочват от здравното министерство.
Сред мотивите за решението е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани, посочват от здравното ведомство.
Иванка Динева е част от системата на здравеопазването от 2002 г. Професионалният ѝ път започва като младши експерт „икономист" в районен офис на РЗОК – София-град, където постепенно израства до позицията главен експерт. В периода 2008–2012 г. заема няколко ръководни длъжности в Централното управление на НЗОК – главен юрисконсулт, изпълняващ длъжността началник на самостоятелен отдел „Правен", както и директор на дирекция „Правна".
Между 2012 г. и началото на 2017 г. работи в частния сектор като консултант и адвокат към Софийската адвокатска колегия. В този период е и съветник на министъра на здравеопазването, както и подуправител на НЗОК от октомври 2015 г. до февруари 2017 г.
От май 2017 г. до декември 2020 г. Динева е съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, а в периода декември 2020 г. – септември 2022 г. оглавява Столичната здравноосигурителна каса. По-късно тя беше освободена от поста директор, който заемаше в този период.
На 26 септември 2023 г. е назначена за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор". Няколко месеца по-рано, през юли същата година, беше издигната от ГЕРБ–СДС като кандидат за управител на НЗОК, но впоследствие се оттегли от надпреварата.
Със заповед на министъра на здравеопазването от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" е...