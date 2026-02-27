Уволниха шефката на “Медицински надзор” Иванка Динева

Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева.

Решението беше официално съобщено от Министерството на здравеопазването.

За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията Радка Николова.

"Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията", посочват от здравното министерство.

Сред мотивите за решението е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани, посочват от здравното ведомство.

Иванка Динева е част от системата на здравеопазването от 2002 г. Професионалният ѝ път започва като младши експерт „икономист" в районен офис на РЗОК – София-град, където постепенно израства до позицията главен експерт. В периода 2008–2012 г. заема няколко ръководни длъжности в Централното управление на НЗОК – главен юрисконсулт, изпълняващ длъжността началник на самостоятелен отдел „Правен", както и директор на дирекция „Правна".

Между 2012 г. и началото на 2017 г. работи в частния сектор като консултант и адвокат към Софийската адвокатска колегия. В този период е и съветник на министъра на здравеопазването, както и подуправител на НЗОК от октомври 2015 г. до февруари 2017 г.

От май 2017 г. до декември 2020 г. Динева е съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, а в периода декември 2020 г. – септември 2022 г. оглавява Столичната здравноосигурителна каса. По-късно тя беше освободена от поста директор, който заемаше в този период.

На 26 септември 2023 г. е назначена за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор". Няколко месеца по-рано, през юли същата година, беше издигната от ГЕРБ–СДС като кандидат за управител на НЗОК, но впоследствие се оттегли от надпреварата.