Оставиха двама в ареста, обвиняеми за държане и разпространение на фентанил във Варна

Съдът във Варна уважи искания на Окръжната прокуратура в града и определи мярка „задържане под стража“ за двама души, привлечени към наказателна отговорност за това, че държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително. Мъж на 46 години е обвинен, че при условията на продължавано престъпление, държал 171,87 грама фентанил и 21,10 грама метамфетамин и разпространил на свой клиент 22,72 грама от първото и 0,94 грама от второто вещество. Клиентът му, който е на 56 години, е привлечен към наказателна отговорност за това, че в условията на опасен рецидив, придобил и държал с цел разпространение гореописаните количества високорискови наркотични вещества.

В рамките на същото дело има още двама обвинени за държане на наркотични вещества с цел разпространение. Единият от тях е с наложена мярка „домашен арест“, а другият е с мярка „подписка“, предаде БТА.

Двамата мъже, които остават в ареста, са задържани на 25 февруари, непосредствено след като реализирали сделка с фенталин и метамфетамин. В хода на разследването са извършени множество процесуални действия. Претърсени са пет адреса, два леки автомобила, извършени са два лични обиска.

И четиримата обвиняеми са известни на органите на реда, вече са били осъждани. Работата по доказване и документиране на престъпната дейност продължава.

В началото на февруари полицията във Варна задържа мъж и жена, в чийто дом бяха открити фентанил и хашиш.