Президентът Илияна Йотова на изложба на нашия колега Велислав Николов: Той запечатва историята на България

Живеем в историческо време, различно от всички периоди досега, негова отличителна характеристика е скоростта. През младите хора ние виждаме бъдещето. През очите на младите намираме правилните решения в бързо променящия се свят. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която участва в откриването на изложбата „Свобода и национално съзнание" в 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин" в София, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Йотова е и възпитаник на училището.

Автор на експозицията, посветена на 3 март, е фотографът и художник Велислав Николов, който работи в "24 часа". По време на откриването бяха представени и ученически интерпретации на изложените фотографски репродукции на известни картини на български и чуждестранни художници, свързани с българската история.

Вълнувам се всеки път, когато прекрачвам прага на моята гимназия, спомените от училище остават за цял живот, а днес денят е още по-вълнуващ, защото откриваме една необикновена експозиция, подчерта в словото си президентът. „Тази изложба носи в себе си ценностите, които ни съхраниха като народ и ни изградиха като нация", заяви Илияна Йотова и посочи, че тя е доказателство за дългата и много трудна история, която сме си извоювали сами като българи.

Държавният глава изказа благодарност на автора на изложбата Велислав Николов, когото определи като един от най-добрите български фотографи. „Неговият обектив е запечатал не само отделни събития, а историята на България в последните десетилетия", посочи Илияна Йотова.

Президентът поздрави ръководството на 9-а Френска езикова гимназия и пожела успех на учениците. Имате голямо бъдеще, но където и да отидете, не забравяйте своя корен и българската история, защото те са ваш дом. От тях черпите сила и самочувствие на българи, посочи още Йотова.