Русе премина към финалния етап за финансиране по „Интеррег" с проект за велоалеи и нови атракции

Община Русе получи официална покана да разработи в пълни детайли своята иновативна концепция за развитие на туризма и устойчивата мобилност, след като съвместната идейна разработка с Община Кълъраш (Румъния) бе класирана сред най-високо оценените предложения по програма „Интеррег VI-A Румъния-България". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе. Решението бе взето от Комитета за наблюдение на програмата на 25 февруари, като проектната концепция е сред 11-те одобрени, които продължават към финалния етап на кандидатстване за финансиране.

Предложението на Община Русе предвижда значими подобрения в градската среда и туристическата инфраструктура, с фокус върху развитието на устойчив транспорт и създаването на нови атракции за жителите и гостите на града. Сред основните акценти е изграждането на нова близо 7-километрова велосипедна връзка, която ще свърже съществуващата градска мрежа с Лесопарк „Липник", като по този начин ще се създадат по-добри условия за активен начин на живот, спорт и отдих. Проектът включва и изграждането на модерен планетариум в Парка на младежта, който ще се превърне в притегателен образователен и туристически център за деца, ученици и посетители. Предвижда се също маркиране на ключов участък от европейския велосипеден маршрут ЕвроВело 6, което ще засили връзката на Русе с трансевропейската мрежа за устойчив туризъм и транспорт, както и съпътстващи дейности в партньорския град Кълъраш, насочени към подобряване на местната туристическа инфраструктура.

Концепцията е част от Интегрираната териториална стратегия на трансграничния регион и е получила висока оценка от Стратегическия съвет, което потвърждава качеството на предложените дейности и техния потенциал да стимулират икономическото развитие, устойчивата мобилност и туристическата привлекателност на Русе. Получената покана представлява признание за последователната работа на екипа на Община Русе и за ясната визия за развитието на града като модерна европейска дестинация, която съчетава съвременна инфраструктура, екологичен транспорт и качествена среда за живот и свободно време.

Предстои Община Русе да подготви пълното проектно предложение, което трябва да бъде внесено до 30 юни. След неговото окончателно одобрение, ще започне реализацията на планираните дейности, които ще допринесат за утвърждаването на Русе като привлекателен център за туризъм, образование и устойчиво градско развитие в трансграничния регион.