Задържаха 59-годишен, продавал нелегално много перилни препарати в Пловдив

Полицията е иззела общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 литра и 6 литра

59-годишен мъж е арестуван и привлечен като обвиняем за незаконно съхранение и разпространение на перилни продукти за бита, без да има необходимото съгласие по закон от правопритежателите на съответните производствени марки, съобщиха от МВР.

В сряда служители на "Икономическа полиция" претърсили ползвани от извършителя две складови помещения – в Пловдив и село Чешнегирово и иззели общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 литра и 6 литра.

Установено е, че мъжът е наел едно от помещенията, където съхранявал препаратите, като впоследствие ги разпространявал и продавал на други лица чрез обяви и реклами в интернет. Той е осъществявал тази дейност без разрешение на притежателите на търговските марки.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като са назначени съответните патентни експертизи, съобщиха от прокуратурата.