Задържаха 59-годишен, продавал нелегално много перилни препарати в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1472
Иззетите перилни препарати Снимка: МВР

Полицията е иззела общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 литра и 6 литра

59-годишен мъж е арестуван и привлечен като обвиняем за незаконно съхранение и разпространение на перилни продукти за бита, без да има необходимото съгласие по закон от правопритежателите на съответните производствени марки, съобщиха от МВР.

В сряда служители на "Икономическа полиция" претърсили ползвани от извършителя две складови помещения – в Пловдив и село Чешнегирово и иззели общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 литра и 6 литра.

Установено е, че мъжът е наел едно от помещенията, където съхранявал препаратите, като впоследствие ги разпространявал и продавал на други лица чрез обяви и реклами в интернет. Той е осъществявал тази дейност без разрешение на притежателите на търговските марки.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като са назначени съответните патентни експертизи, съобщиха от прокуратурата.

Иззетите перилни препарати Снимка: МВР

