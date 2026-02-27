ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22373618 www.24chasa.bg

Със 100-метрово българско знаме и шествие Пазарджик ще отбележи Трети март

Диана Варникова

[email protected]

676

На 3 март (вторник) Община Пазарджик организира тържествено отбелязване на Националния празник на Република България – Деня на Освобождението.

Празничната програма ще започне в 10:30 ч. с тържествено шествие, което ще тръгне от Читалище „Виделина" и ще премине по по бул. България. Шествието ще бъде водено от внушително 100-метрово българско знаме – символ на признателност, национално достойнство и единство.

Събитието ще завърши на пл. „Константин Величков", където ще се състои празничен концерт с участието на талантливи изпълнители и художествени състави.

Община Пазарджик кани всички граждани и гости на града да се включат в честванията, за да отдадем почит към паметта на предците ни и заедно да съхраним и предадем на следващите поколения духа на свободата, единството и националната гордост.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви