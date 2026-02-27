ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и коля се сблъскаха на магистрала "Тракия...

Бебе с тегло от близо 6 кг се роди в "Майчин дом"

"Майчин дом" СНИМКА: МАРТИНА ЗИНОВИЕВА

Бебе с тегло 5790 грама и дължина 56 см се роди в Университетската акушеро-гинекологична болница "Майчин дом". 

От болницата съобщиха, че раждането е преминало успешно благодарение на изключителния опит и експертиза, отличен синхрон на целия екип, раждането премина успешно – още едно доказателство, че зад всяко чудо на живота стоят отдаденост и професионализъм.

Цезаровото сечение е извършено от д-р Боян Терзийски в екип с д-р Елена Пирнарева от Родилна клиника на "Майчин дом". С анестезиологичната подкрепа на анестезиолога д-р Даниела Вълчева и акушерската грижа на акушерка Красимира Александрова.

