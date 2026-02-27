Осъдиха на 6 години затвор мъж, бил приятелката си, тя паднала и се ударила смъртоносно

Състав на Окръжния съд в Добрич призна 47-годишен подсъдим за виновен в това, че на 6 март 2025 г. в Балчик причинил по непредпазливост смъртта на жена от същия град в резултат на умишлено нанесена на 5 март средна телесна повреда, изразяваща се в травма на главата. За извършеното престъпление съдът наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от 6 години, при първоначален общ режим за изпълнение на санкцията.

Според описаното в обвинителния акт подсъдимият и пострадалата живеели на семейни начала. Във вечерните часове на 5 март 2025 г. при възникнал конфликт подсъдимият причинил на пострадалата средна телесна повреда, нанасяйки й удари с ръка в областта на раменете и главата, вследствие на които тя е залитнала и, падайки, е ударила главата си в предмети от околната обстановка. Няколко часа по-късно жената е починала. Смъртта на пострадалото лице е настъпила от травма в главата. Посочено е, че действията на подсъдимия обективно са били насочени към причиняване на телесна повреда, като са били причинени наранявания, които представляват средна телесна повреда, но в конкретния случай се е стигнало до причиняването и на допълнителен престъпен резултат - смъртта на пострадалата.